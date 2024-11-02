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TAT1108BK/00
Des appels clairs
HP 6 mm pour des basses puissantes
Conception ergonomique confortable
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.
Des sons fidèlement restitués. Ce casque bénéficie d'une conception sur mesure et de haut-parleurs dynamiques de 6 mm, pour une écoute authentique. La grande puissance des haut-parleurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais la moindre note.
Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.
3.4
sur 6
9
Avis
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Avantages
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Contre
Charge lente des écouteurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1108WT Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Avantages
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1108WT True wireless koptelefoons
Oui, je recommande ce produit
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Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Acheteur vérifié
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Avantages
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Contre
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1108WT True wireless koptelefoons
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Cet avis a été rédigé pour TAT1108WT True wireless koptelefoons
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.