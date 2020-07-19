Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
TAUT102BK/00
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noir
Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.
Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.
3.8
sur 6
11
Avis
80%
recommandent ce produit
Jan F
19/07/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Avantages
comode pratiche lunga durata
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Cuffie wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Cuffie wireless
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Avantages
bra bas. ganska bra reducering.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAUT102BK Trådlösa hörlurar