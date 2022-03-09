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  • Grille de rechange Trim & Shave
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Bodygroom replacement foilGrille de rechange

TT2000/43

3.5
| (591) Avis
Grille de rechange Trim & Shave
Tête de rasage de rechange avec grille TT2000/51 pour tondeuses corps des gammes Philips Bodygroom 3000, 5000 et 7000
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Produits compatibles
Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
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Bodygroom series 3000

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Pour des résultats impeccables, remplacez la grille tous les ans

Grille de rechange Trim & Shave

  • Compatible avec Bodygroom S3000

  • Compatible avec Bodygroom S5000

  • Compatible avec Bodygroom S7000

  • Compatible avec Click&Style (S500/700)

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche; utilisation dans la douche, nettoyage facile

Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

591

Avis

09/03/2022

Suisse

Suisse

Très bon produit

Je l'utilise une fois par semaine, parfois plus et le bras articulé en option est très pratique pour faire mon dos tout seul. Il est vrai qu'il faut de temps en temps changer la tête de rasage, mais en évitant d'appuyer, juste effleurer, la tête dure plus longtemps. La 1ère a durer 10 mois et la 2ème 15 mois. Je recommande ce produit.

Avantages

Le bras articulé, léger, étanche et facile à nettoyer

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom replacement foil TT2000/43 Grille de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom replacement foil TT2000/43 Grille de rechange

01/09/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Philips Bodygroom 7000

Appareil aussi efficace qu'élégant. Très pratique, ses deux têtes s'utilisent facilement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

20/10/2015

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Prise en main pratique et efficace

J'utilise principalement le rasoir pour le corps. Il est efficace et je peux l'utiliser plusieurs fois avant de devoir le charger. L'autonomie est très bonne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche

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