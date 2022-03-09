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TT2000/43
BG5021/15R1
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/13
Compatible avec Bodygroom S3000
Compatible avec Bodygroom S5000
Compatible avec Bodygroom S7000
Compatible avec Click&Style (S500/700)
Entièrement étanche pour faciliter l'utilisation et le nettoyage.
La tête de rasoir comprend des extrémités arrondies brevetées et une grille hypoallergène pour protéger la peau pendant le rasage. Ses tondeuses bidirectionnelles éliminent les poils longs, qui sont rasés par la grille pour un rasage en tout confort et de très près.
3.5
sur 6
591
Avis
Poupy66
09/03/2022
Suisse
Très bon produit
Je l'utilise une fois par semaine, parfois plus et le bras articulé en option est très pratique pour faire mon dos tout seul. Il est vrai qu'il faut de temps en temps changer la tête de rasage, mais en évitant d'appuyer, juste effleurer, la tête dure plus longtemps. La 1ère a durer 10 mois et la 2ème 15 mois. Je recommande ce produit.
Avantages
Le bras articulé, léger, étanche et facile à nettoyer
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom replacement foil TT2000/43 Grille de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom replacement foil TT2000/43 Grille de rechange
fredybau
01/09/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Philips Bodygroom 7000
Appareil aussi efficace qu'élégant. Très pratique, ses deux têtes s'utilisent facilement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Biboom75
20/10/2015
Suisse
Acheteur vérifié
Prise en main pratique et efficace
J'utilise principalement le rasoir pour le corps. Il est efficace et je peux l'utiliser plusieurs fois avant de devoir le charger. L'autonomie est très bonne.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 7000 TT2040/32 Tondeuse corps étanche