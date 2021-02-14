Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
3 sabots clipsables : 3, 5, 7 mm
Rasoir 2D avec suivi des contours
60 min d'autonomie, 1 h de charge
La tête de rasage est dotée de bords arrondis brevetés et d’une grille hypoallergénique pour protéger votre peau des coupures et des irritations pendant le rasage.
Le système de rasage est fourni avec 3 sabots amovibles pour une coupe à 3 mm, 5 mm et 7 mm. Vous pouvez également l’utiliser sans sabot pour une finition de plus près.
Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est entièrement étanche. Vous pouvez donc l’utiliser sous la douche comme en dehors et la nettoyer facilement. Pour des résultats optimaux, passez-la sur vos poils secs avant de vous doucher.
4.1
sur 6
742
Avis
84%
recommandent ce produit
Amunt
14/02/2021
Suisse
Excellent produit
Quelle satisfaction de produit, magnifique,bravo Philips. Je m'explique, j'ai pendant des années utilisé des tondeuses pour le corps Philips avec un superbe résultat toujours , mais voila tout ce termine et j ai commencé un véritable chemin de croix , car en changeant de marque je me suis aussi rendu compte que les autres marques n étais pas aussi au point que Philips sur la qualité de ses protections, surtout celle pour les parties les plus délicates, avec ce produit-ci retour a la normalité avec un rasage parfait et sans soucis, merci Philips.
Avantages
rapport qualité prix imbattable
Contre
...je cherche encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
ABK13
19/11/2024
France
Super produit, je recommande.
Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Stéphanedu44
24/07/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, efficace, simple d'utilisation
Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.
Avantages
Efficacité, rapidité
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.