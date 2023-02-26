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Arrêté
Scène sonore ample et naturelle
Léger et confortable
Finition haut de gamme cuir/métal
Câble amovible de 3 m
Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.
Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.
Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.
Récompenses
4.8
sur 6
30
Avis
96%
recommandent ce produit
Unitedsoundsofjazz
26/02/2023
France
Acheteur vérifié
Clarté et transparence
Casque ouvert qui transmets sans faille l’émotion musicale.
Avantages
Léger et confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3
Guv´nor
23/09/2023
Deutschland
Erfüllt hohe Ansprüche
Als klassischer Musiker habe ich hier recht hohe Ansprüche. Der Fidelio X3 erfüllt diese. Für HiFi zuhause hatte ich mehrere hochpreisige high end Kopfhörer bestellt. Philips hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und war nur so als Tipp eines Kollegen von mir mitbestellt worden. Ich habe mich für den Philips entschieden. Dass dieser am Ende sogar der preiswerteste ist, wundert mich noch heute.
Avantages
High Resolution, Soundpotenz, abnehmbare Kabel, Tragekomfort, Design, Verarbeitung
Contre
im Liegen Körperkontakt mit den sensiblen Kabeleingängen an den Muscheln. Hier wünscht man sich entweder entsprechende Protektoren, oder abgewinkelte Stecker. Für mobilen Einsatz würde ich derlei Kopfhörer ohnehin nicht nutzen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer
Lamatita
28/05/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Super Klangerlebnis!
Tolle Kopfhörer, die einen super Raumklang erzeugen. Sie sind angenehm zu tragen, liegen gut am Kopf und drücken nicht auf die Ohren. Durch die leichte Stoffstruktur außen wirken sie luftig. Man hört noch die Außengeräusche, wenn der Ton aus ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer