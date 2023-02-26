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Arrêté

FidelioCasque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

X3/00

4.8
| (30) Avis | 96% recommandent ce produit

9 Récompenses

Comme dans une salle de concert
Du souffle du chanteur jusqu'aux glissements des doigts sur l'instrument… Ce casque à conception arrière ouverte de qualité audiophile associe confort, légèreté et réglage audio impeccable. Découvrez plus de niveaux de transparence et de détails à chaque utilisation.
Voir tous les avantages

Conçu pour les audiophiles

Comme dans une salle de concert

  • Scène sonore ample et naturelle

  • Léger et confortable

  • Finition haut de gamme cuir/métal

  • Câble amovible de 3 m

Conçu pour offrir des performances exceptionnelles

Conçu pour offrir des performances exceptionnelles

Le casque Philips Fidelio X3 est doté de coques double couche qui réduisent la résonance et les vibrations. Les haut-parleurs en néodyme s'inclinent à 15 degrés afin d'épouser la morphologie de l'oreille et d'optimiser la précision des hautes fréquences. Résultat : des performances impeccables et des détails d'une finesse extrême.

Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.

Ressentez l'émotion. Design haut de gamme.

Ce casque circum-aural n'est pas seulement conçu pour délivrer un son spectaculaire : il est aussi incroyablement agréable à porter. Son arceau intérieur doux et léger s'adapte parfaitement à votre morphologie. Le poids de l'arceau externe apporte une bonne stabilité, tandis que le maintien parfait que procurent les coussinets de coque ultra-légers avec mousse à mémoire de forme crée une isolation phonique parfaite. Idéal pour de longues séances d'écoute.

Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.

Conception arrière ouverte. Scène sonore ample et naturelle.

Les coques à conception arrière ouverte sont recouvertes de Kvadrat, un textile acoustiquement transparent. L'air passe librement au travers du tissu, ce qui élimine la montée de pression derrière la membrane et crée un son immersif et spacieux.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-1679621
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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.8

sur 6

30

Avis

96%

recommandent ce produit

3
2

26/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Clarté et transparence

Casque ouvert qui transmets sans faille l’émotion musicale.

Avantages

Léger et confortable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

23/09/2023

Deutschland

Deutschland

Erfüllt hohe Ansprüche

Als klassischer Musiker habe ich hier recht hohe Ansprüche. Der Fidelio X3 erfüllt diese. Für HiFi zuhause hatte ich mehrere hochpreisige high end Kopfhörer bestellt. Philips hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und war nur so als Tipp eines Kollegen von mir mitbestellt worden. Ich habe mich für den Philips entschieden. Dass dieser am Ende sogar der preiswerteste ist, wundert mich noch heute.

Avantages

High Resolution, Soundpotenz, abnehmbare Kabel, Tragekomfort, Design, Verarbeitung

Contre

im Liegen Körperkontakt mit den sensiblen Kabeleingängen an den Muscheln. Hier wünscht man sich entweder entsprechende Protektoren, oder abgewinkelte Stecker. Für mobilen Einsatz würde ich derlei Kopfhörer ohnehin nicht nutzen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

28/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klangerlebnis!

Tolle Kopfhörer, die einen super Raumklang erzeugen. Sie sind angenehm zu tragen, liegen gut am Kopf und drücken nicht auf die Ohren. Durch die leichte Stoffstruktur außen wirken sie luftig. Man hört noch die Außengeräusche, wenn der Ton aus ist.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

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