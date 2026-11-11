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Casque

Casque Fidelio (4)

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Casque Fidelio

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Fidelio
Casque circum-aural sans fil

L3/00
  • Réduction du bruit Pro+
  • Un son naturel et équilibré
  • Design haut de gamme en cuir
  • 38 heures d'autonomie
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Fidelio
Casque True Wireless

T2/00
  • Un son naturel exceptionnel
  • Réduction de bruit Pro+
  • Une qualité d'appel supérieure
  • Le design intemporel Fidelio

Prix de vente recommandé

CHF 379.00

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Fidelio
Casque True Wireless

T1BK/00
  • Son Fidelio naturel
  • Réduction de bruit Pro+
  • Réduction du bruit
  • Maintien universel haut de gamme
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Fidelio
Casque circum-aural

L5/00
  • Son naturel raffiné
  • Réduction adaptative du bruit
  • Confort et légèreté tout au long de la journée
  • Qualité d’appel supérieure
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