Haut-parleurs de 40 mm. Un son naturel et équilibré.

Les haut-parleurs parfaitement réglés de ce casque certifié Hi-Res Audio produisent un son parfaitement équilibré, que la fonction ANC soit activée ou non. Les basses sont précises et puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.