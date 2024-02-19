Long Story Short: Das Headset ist ein wahrer Glücksgriff! Ich habe Jahrelang immer und immer wieder zu den selben In-Ear-Steckern gegriffen (nach 1 Jahr kaputt, selbes Modell nochmal gekauft), wollte mir aber jetzt zu Weihnachten und fürs längere Pendeln zur Arbeit etwas besseres gönnen. Ich hatte noch nie Over-Ears für Unterwegs, und einige Stunden durchprobieren im Geschäft haben mich auch eher vom Kauf abgehalten, irgendwas war immer. Mein einziger Vergleich ist ein Gaming-Headset von Logitech, was zwar sehr bequem zu tragen ist, für Unterwegs aber unpraktisch, da es kein echtes Bluetooth hat. Bei den Fidelio war ich auch erst skeptisch, da sie durch den hohen Metall-Anteil schon recht schwer sind und ungefedert auf dem Kopf liegen (mein Logitech hat ein zweites Spanngummi, welches den Druck abfedert), wenn sich hier das Polster leicht an den Kopf angepasst hat, lässt der Druck merklich nach. Die Stufen, auf welchen das Headset zur Größeneinstellung einrastet, sind perfekt gewählt. Die runden Ohrmuschelkappen sind für meine Ohren und meine Kopfform perfekt. Alle anderen Headsets, welche ich probiert habe, haben zwischen Ohrunterseite und Kiefer so ungünstig gesessen, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Fidelio? Nichts! Die Bedienung ist nicht sehr intuitiv, da die Touch-Fläche keine sichtbaren Beschriftungen hat, diese sind aber aus der Anleitung gut zu entnehmen und schnell erlernt. Das einzige Manko: Die App. Ich nutze ein relativ modernes Android-Smartphone und die App lädt und lädt nicht. Es gibt wohl ein Menü, um die Profile fürs ANC und Awarenessmode, eventuell auch Soundprofile anzulegen, aber bis auf einen langen Ladekreis tut sich bei mir nichts. Einmal habe ich es ins Menü geschafft, dann ist die App abgestürzt. Allerdings funktioniert das Headset auch ohne App anstandslos. Ich bin bisher noch nie in den Genuss von ANC (Active Noise cancelling) gekommen, als ich es das erste Mal in der Bahn in Mitten pöbelnder Fahrgäste eingeschaltet habe, war sofort all der Stress weg, den die Situation sonst mit sich brachte. Ich will nie mehr ohne.Selbst wenn ich meine Haare nicht zurück binde und das Headset drüber stülpe, ist das Hörerlebnis uneingeschränkt gut. Über die mitgelieferte Schutzhülle bin ich sehr dankbar, ich hätte sonst Angst, ob es die Zeit in der Tasche, zusammen mit Laptop und Equipment, unbeschadet übersteht. Den ein oder anderen Sprint zu Bus und Bahn hat es auch bestanden. Saß fest und ist nicht fliegen gegangen.