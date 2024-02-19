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FidelioKabelloser Over-Ear-Kopfhörer

L3/00

3.6
| (87) Bewertungen

1 Auszeichnung

Genießen Sie Ihre Musik. Überall.
Was wäre, wenn Sie immer am perfekten Ort für Ihre Lieblingsmusik sein könnten? Die hervorragend abgestimmten Treiber, das hervorragende Active Noise Cancelling und die richtige Passform sorgen für eine perfekte Umgebung – überall.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Noise Cancelling Pro+

  • Natürlicher, ausgewogener Klang

  • Hochwertiges Design aus Leder

  • 38 Stunden Wiedergabezeit

Philips Fidelio. Entwickelt für außergewöhnliche Leistung

Philips Fidelio. Entwickelt für außergewöhnliche Leistung

Vom Klang bis zum Material, diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossener Rückseite sind so konzipiert, dass Sie Ihre Musik in vollen Zügen genießen können. Unabhängig von der Größe oder Form Ihres Kopfes sorgen die weichen Ohrpolster mit Memoryschaum für eine perfekte Passform und die Musik wird unterbrochen, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen.

40-mm-Treiber. Natürlicher, ausgewogener Klang

40-mm-Treiber. Natürlicher, ausgewogener Klang

Die perfekt abgestimmten Treiber dieser High Resolution Audio-zertifizierten Kopfhörer sorgen für einen wunderbar ausgewogenen Klang – ganz gleich, ob ANC aktiviert oder deaktiviert ist. Die Bässe sind satt und kraftvoll, ohne dass sie übertrieben wirken. Mittelfrequenzbereiche sind voll und gleichmäßig. Hohe Frequenzen glänzen mit Details.

Hochmodernes Hybrid Active Noise Cancelling

Hochmodernes Hybrid Active Noise Cancelling

Hören Sie überall mit der perfekten Lautstärke. Das adaptive Noise Cancelling filtert unerwünschte Geräusche mithilfe eines externen und eines internen Mikrofons heraus, sodass Sie vollständig abtauchen können. Mit dem Awareness-Modus können Sie die Welt jederzeit wieder hereinlassen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.6

von 5

87

Bewertungen

19/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Unterschätzt und gar nicht auf dem Schirm gehabt!

Manchmal lockt ein günstiger Preis, Dinge auszuproboeren. Fürs Büro wollte ich ein paar ANC-Kopfhörer mit gutem Sound, langer Akkulaufzeit und gut funktionierendem ANC. Nachdem zur Weihnachtszeit der Sony WH-1000XM4 in preislich interessante Regionen kam, wollte ich erst den kaufen. Als günstige Alternative hatte ich den Anker Q45 auserkoren. Dann kam das unschlagbar gute Angebot vom L3 rein und was soll ich sagen: klanglich gefällt der mir besser als alle anderen getesteten Alternativen. Der Sond hat eine breite Bühne, die Klangabstimmung ist kräftig, aber nicht übertrieben in den Bässen, sondern kristallklar, knackig und für meine Musikgenres perfekt. Die Akkulaufzeit ist mega und das ANC arbeitet - insbesondere bei den Tiefen sehr gut. Obenherum hat der Sony zwar leicht die Nase vorn, aber das sind echt Nuancen... Bedienung ist mega einfach und fürs Smartphone gibts gar noch ne App zum Anpassen von Klang und ANC

Vorteile

Top Klang, ordentliches ANC, mega Akkulaufzeit, einfache Bedienung

Nachteile

leichtes Rauschen in den aktiven Modi (ANC/Aware), Passform gut, aber hoher Anpressdruck

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

22/03/2023

Deutschland

Deutschland

Super

Diese Kopfhörer sind High-End. Klanglich spielen sie ganz weit vorne mit. Einfach zu verbinden. Sitzen gut auch bei längerem tragen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

17/03/2023

Deutschland

Deutschland

Top

Endlich ein Kopfhörer der auch etwas drauf hat. Er klingt super und trägt sich sehr angenehm. Über App lassen sich diverse Einstellungen vornehmen und allgemein die Verbindung zum Smartphone ist auch super einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L3 Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Google ist eine Marke der Google LLC. Google Fast Pair ist für bestimmte Sprachen und Länder nicht verfügbar.

  2. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.