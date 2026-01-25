Vor knapp zwei Wochen habe ich die Philips Kopfhörer bekommen. Ich trage sie zuhause und beim Laufen. Schnell mit dem Handy oder der Anlage verbunden, kann das Klangerlebnis beginnen. Auch bei schlechtem Wetter mit Wind ( wie es bei uns häufig der Fall ist). Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig. Wer Wert auf Qualität und guten Klang legt, dem kann ich sie wärmstens empfehlen!! Keine störenden Kabel mehr!! Das Leben kann so einfach und bequem sein, ohne auf guten Klang zu verzichten. Davon war ich am meisten positiv überrascht. Negatives gibt es von meiner Seite nichts zu berichten. Selbst als Laie waren die Kopfhörer problemlos schnell im Einsatz und ich nutze sie fast täglich. Einmal Philips, immer Philips!!