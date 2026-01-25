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Son Fidelio naturel
Réduction de bruit Pro+
Réduction du bruit
Maintien universel haut de gamme
Qu'il s'agisse d'EDM ou de rock, de classique ou de hip-hop, ce casque de qualité audiophile vous permet d'entendre vos morceaux comme si vous étiez dans le studio. Les haut-parleurs à armature équilibrée révèlent des aigus scintillants et des voix d'une richesse naturelle. Les haut-parleurs dynamiques produisent des basses profondes et précises ainsi que des textures instrumentales somptueuses.
Où que vous soyez, ce casque sans fil crée un espace d'écoute idéal. La réduction de bruit hybride bloque les sons indésirables grâce à un équipement de pointe et à un traitement audio avancé. Les embouts en mousse Comply réducteurs de bruit complètent la sensation d'immersion en permettant un maintien sûr et confortable.
Lorsque ces écouteurs et le boîtier sont entièrement chargés, vous disposez de plus d'une journée d'autonomie dans votre poche pour vos déplacements. De plus, la musique s'interrompt si vous retirez un écouteur, afin que vous ne manquiez jamais une seule note. Le boîtier peut être chargé sans fil.
Récompenses
4.1
sur 6
34
Avis
80%
recommandent ce produit
Kingwulf 69
25/01/2026
Deutschland
Einer der besten InEars Ever
Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars
Avantages
Unzählig viele
Contre
Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Silkesly
28/03/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Top! Einfach empfehlenswert!
Vor knapp zwei Wochen habe ich die Philips Kopfhörer bekommen. Ich trage sie zuhause und beim Laufen. Schnell mit dem Handy oder der Anlage verbunden, kann das Klangerlebnis beginnen. Auch bei schlechtem Wetter mit Wind ( wie es bei uns häufig der Fall ist). Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig. Wer Wert auf Qualität und guten Klang legt, dem kann ich sie wärmstens empfehlen!! Keine störenden Kabel mehr!! Das Leben kann so einfach und bequem sein, ohne auf guten Klang zu verzichten. Davon war ich am meisten positiv überrascht. Negatives gibt es von meiner Seite nichts zu berichten. Selbst als Laie waren die Kopfhörer problemlos schnell im Einsatz und ich nutze sie fast täglich. Einmal Philips, immer Philips!!
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Cet avis a été rédigé pour Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer
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Fienchen27
27/03/2023
Deutschland
Fait partie de la promotion
Toller Klang
Gleich der erste Eindruck der Verpackung und der Lade-/Aufbewahrungsbox ist super: sehr hochwertig und toll verarbeitet. Mitgeliefert werden ein Ladekabel und eine Auswahl an verschiedenen Aufsätze. Besonders gut gefallen mir die Aufsätze aus Schaumstoff, die sich bei mir perfekt dem Ohr anpassen. Das Wichtigste: der Klang ist einfach hervorragend. Auch die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut. Ich sehe nur in einem Punkt Verbesserungspotenzial: die Bedienungsanleitung. Ich bin ein technischer Laie und es sind meine ersten Wireless Kopfhörer. Ich war also auf die Bedienungsanleitung angewiesen. Diese besteht aber nur aus wenigen Piktogrammen ohne Text und war für mich kaum verständlich. Mithilfe der etwas ausführlicheren Anleitung, die man im Web findet, habe ich es dann hinbekommen. Aber es hat einige Nerven gekostet.
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Cet avis a été rédigé pour Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer
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Cet avis a été rédigé pour Fidelio T1BK True Wireless Kopfhörer