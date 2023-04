Conçu pour les déplacements.

Laissez-vous porter par la musique. Le son ample et précis de ce casque haut de gamme True Wireless vous plonge au cœur de la musique. L'immersion est totale où que vous soyez grâce à notre meilleure réduction du bruit et à un maintien sûr et confortable. Voir tous les avantages