Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Ce produit
i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
CHF 200.00
SH91
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
Cartouche Quick Clean Pod
CHF 35.00
200.00 CHF
200.00 CHF
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
Capteur Power Adapt
Garantie de 5 ans***
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 6
756
Avis
90%
recommandent ce produit
19/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top, tondeuse moyenne
Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-02
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-02
pasgi
18/04/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Très bon produit , marche bien rase de très près et n'irrite pas la peau
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
AAlain
29/03/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon achat
Ce rasoir est parfait il me laisse la peau douce et me rase de prêt de plus la batterie à une autonomie très longue 14 jours je recommande
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat