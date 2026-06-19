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XC2011/01
PowerCyclone 7 : aspiration puissante
Brosse LED sols durs : adieu poussière
Jusqu'à 40 min d'autonomie en mode Éco et 10 min en mode Turbo (2)
2 réglages et support mural
La technologie PowerCyclone 7 et le moteur numérique PowerBlade s'associent pour générer un flux d'air puissant (jusqu'à 660 l/min (3)) de manière efficace du point de vue énergétique. Résultat : la poussière et les saletés sont parfaitement éliminées, notamment sur les sols durs, avec une autonomie prolongée.
Faites compter chaque geste avec notre brosse LED piégeant jusqu'à 99 % (7) de la poussière et des saletés en réglage maximum. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière à un angle optimal, afin que vous sachiez exactement où nettoyer. Conçue pour se rapprocher au plus près des murs et des plinthes, elle capture les particules de saleté les plus tenaces. Éliminez toute la poussière, sans exception.
Le modèle Philips série 2000 nettoie plus de 180 m² en mode Éco et plus de 45 m² en mode Turbo. (5)
Notation globale
(1) Mode Normal, aspirette uniquement
(2) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement
(3) En mode Turbo
(4) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement
(5) Sur des sols durs avec la brosse sèche
(6) Taille des particules > 0,5 μm
(7) Sur des sols durs en mode Turbo