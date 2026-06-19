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  • Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.
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Série 3000Aspirateur sans fil

XC3131/61

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.
Nettoyez soigneusement vos sols en une seule fois avec l'aspirateur sans fil Philips Series 3000. La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées avant de les capturer grâce à la technologie PowerCyclone 8. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie¹ pour faciliter le nettoyage de la maison
Voir tous les avantages

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie¹ et guide avec la brosse LED

Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

  • Moteur numérique

  • Brosse LED

  • Aspirez et nettoyez d'un seul geste

  • Inclut des accessoires

PowerCyclone 8 élimine la poussière et optimise l'usage de la batterie.

PowerCyclone 8 élimine la poussière et optimise l'usage de la batterie.

Sa puissante technologie allie efficacité énergétique et résultats. Elle est conçue pour produire une aspiration élevée tout en vous assurant une autonomie de 60 minutes en mode Normal et de 15 minutes en mode Turbo.

Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.

Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.

Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.

Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.

Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.

Vous souhaitez poursuivre votre ménage sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce leur conception amovible, vous pouvez remplacer une batterie vide par une batterie chargée et reprendre le ménage là où vous l'aviez laissé presque immédiatement.

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Mentions légales

  1. ¹ Mode Éco, appareil portable uniquement.

  2. ² En mode Turbo, sur les sols durs.

  3. ³ Taille des particules >0,5 μm.

  4. ⁴ Deuxième batterie vendue séparément XV1635.