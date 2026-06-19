Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Nettoyez soigneusement vos sols en une seule fois avec l'aspirateur sans fil Philips Series 3000. La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées avant de les capturer grâce à la technologie PowerCyclone 8. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie¹ pour faciliter le nettoyage de la maison