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XC3131/61
Moteur numérique
Brosse LED
Aspirez et nettoyez d'un seul geste
Inclut des accessoires
Sa puissante technologie allie efficacité énergétique et résultats. Elle est conçue pour produire une aspiration élevée tout en vous assurant une autonomie de 60 minutes en mode Normal et de 15 minutes en mode Turbo.
Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.
Vous souhaitez poursuivre votre ménage sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce leur conception amovible, vous pouvez remplacer une batterie vide par une batterie chargée et reprendre le ménage là où vous l'aviez laissé presque immédiatement.
Notation globale
¹ Mode Éco, appareil portable uniquement.
² En mode Turbo, sur les sols durs.
³ Taille des particules >0,5 μm.
⁴ Deuxième batterie vendue séparément XV1635.