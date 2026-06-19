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  • Solution de nettoyage pour sols
  • Solution de nettoyage pour sols

Nettoyant pour sols PhilipsConvient à tous les types de sols durs

XV1792/01

1 récompense

Solution de nettoyage pour sols
Le nettoyant pour sols Philips conçu pour tous les types de sols durs élimine efficacement la graisse, les taches et les saletés collantes. Il est compatible avec les aspirateurs Philips dotés d'une fonction de lavage des sols, pour des résultats parfaits.
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Produits compatibles
Série 7000

Série 7000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW7263/11

Série 9000

Série 9000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW9463/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur-balai Wet & Dry série 9000

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Série 3000

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Aspirateur sans fil Aqua

XC3131/01

Série 3000

Série 3000
Aspirateur sans fil

XC3131/61

AquaTrio sans fil

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Série 7000

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Série 7000

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Aspirateur sans fil Pet

XC7055/01

pour tous les types de sols durs

Solution de nettoyage pour sols

  • Adapté à tous types de sols durs

  • Élimine la graisse, les taches et les saletés collantes

  • Un flacon assure 25 séances de ménage

  • Compatible avec tous les nettoyeurs Philips

Formule nettoyante concentrée

Le bouchon doseur inclus permet d'obtenir un dosage exact. 10 ml suffisent pour un réservoir d'eau plein ; un flacon permet donc de réaliser 25 nettoyages.

Formule respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille

Formule respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille, dans le cadre de l'utilisation prévue

Solution de nettoyage efficace pour tous les types de sols durs

Votre appareil de nettoyage pour sols humides Philips offre un nettoyage optimal et professionnel sur les sols stratifiés, les parquets, le bois, le carrelage, le marbre, le béton, le PVC, etc.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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