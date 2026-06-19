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XV1792/01
XW7263/11
XW9463/11
XW9465/11
XC3131/01
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XW9384/01
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XC7053/01
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Adapté à tous types de sols durs
Élimine la graisse, les taches et les saletés collantes
Un flacon assure 25 séances de ménage
Compatible avec tous les nettoyeurs Philips
Le bouchon doseur inclus permet d'obtenir un dosage exact. 10 ml suffisent pour un réservoir d'eau plein ; un flacon permet donc de réaliser 25 nettoyages.
Formule respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille, dans le cadre de l'utilisation prévue
Votre appareil de nettoyage pour sols humides Philips offre un nettoyage optimal et professionnel sur les sols stratifiés, les parquets, le bois, le carrelage, le marbre, le béton, le PVC, etc.
Récompenses
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