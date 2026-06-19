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XC3131/01
Aspiration puissante avec la technologie PowerCyclone 8
Brosse LED sols durs : adieu poussière
Jusqu'à 60 min d'autonomie en mode Éco et 15 min en mode Turbo (2)
Inclut un module Aqua pour le lavage
2 réglages, 2 accessoires et support mural
La technologie PowerCyclone 8 et le moteur numérique PowerBlade s'associent pour générer un flux d'air puissant (jusqu'à 820 l/min (3)) de manière efficace du point de vue énergétique. Résultat : la poussière et les saletés sont parfaitement éliminées, notamment sur les sols durs, avec une autonomie prolongée.
Faites compter chaque geste avec notre brosse LED piégeant jusqu'à 99 % de la poussière et des saletés en réglage maximum (4). Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière à un angle optimal, afin que vous sachiez exactement où nettoyer. Conçue pour se rapprocher au plus près des murs et des plinthes, elle capture les particules de saleté les plus tenaces. Éliminez toute la poussière, sans exception.
Dans les placards, les coins ou en hauteur : l'aspirateur Philips série 3000 nettoie partout. Il se convertit en aspirette plus maniable. Le suceur plat long atteint les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 vous permet d'alterner facilement entre la brosse douce adaptée aux surfaces fragiles et le suceur plat large capable de nettoyer les recoins difficiles.
Notation globale
(1) Mode Normal, aspirette uniquement
(2) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement
(3) En mode Turbo
(4) Sur des sols durs en mode Turbo
(5) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement
(6) Taille des particules > 0,5 μm
(7) Sur des sols durs avec la brosse sèche
(8) Mode Turbo, aspirette uniquement