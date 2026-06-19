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Série 7000Aspirateur sans fil Pet

XC7055/01

1 récompense

Une maison impeccable, avec une seule charge
Envie d'une maison impeccable sans poils d'animaux ? Découvrez l'aspirateur sans fil Philips 7000, votre meilleur allié pour le ménage. Un nettoyage irréprochable avec une utilisation minimale de la batterie(2) grâce à la technologie PowerCyclone 12 : nettoyez votre maison avec une seule charge(8).
Voir tous les avantages

Jusqu'à 80 minutes (1) de puissance extrême pour toute la maison

Une maison impeccable, avec une seule charge

  • Puissance d'aspiration supérieure avec la technologie PowerCyclone 12

  • La brosse TriActive Smart s'adapte à votre type de sol

  • Autonomie maximale : 80 min en réglage Éco (1)

  • Inclut un module Aqua pour le lavage

  • Grande polyvalence avec l'aspirette, les outils à LED et les 4 outils pour animaux

PowerCyclone 12 : aspiration maximale, autonomie inégalée (7)

PowerCyclone 12 : aspiration maximale, autonomie inégalée (7)

La technologie PowerCyclone 12 et le moteur numérique PowerBlade permettent de générer un débit d'air très rapide (jusqu'à 1080 L/min(4)), en utilisant peu d'énergie. La technologie PowerCyclone 12 s'inspire de l'ingénierie aéronautique pour offrir un nettoyage exceptionnel de la poussière et de la saleté. Le résultat : un nettoyage puissant sur tous les types de sol, sans épuiser la batterie.

La brosse LED TriActive Smart reconnaît le type de sol et s'y adapte

La brosse LED TriActive Smart reconnaît le type de sol et s'y adapte

La brosse LED TriActive Smart triple action élimine jusqu'à 99,9 % (5) de la poussière et de la saleté en un seul passage, sur différents types de sol. Le réglage automatique ajuste la puissance d'aspiration en fonction de votre sol et vous permet de personnaliser la luminosité des LED afin de repérer même les plus petites traces de poussière. Vous avez également le choix entre 3 modes de vitesse différents, entièrement contrôlables. La brosse nettoie jusqu'à 0 mm des bords et des recoins.

Grande polyvalence avec l'aspirette et les accessoires LED et pour animaux

Grande polyvalence avec l'aspirette et les accessoires LED et pour animaux

Configurez l'aspirateur en fonction de vos besoins pour nettoyer facilement tous les recoins de votre maison. Transformez le balai en aspirette en un tour de main et clipsez l'un des accessoires LED pour repérer les moindres traces de poussière. Utilisez la brosse pour animaux pour aspirer tous les poils longs et fins sur différentes surfaces (notamment les canapés ou les niches). Le long suceur plat permet d'atteindre les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 peut facilement se changer en brosse douce adaptée aux surfaces délicates ou en suceur plat large.

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Mentions légales

  1. (1) Mode Éco, aspirette uniquement

  2. (2) Sur des sols durs avec le réglage Turbo

  3. (3) Sur des sols durs avec l'embout sec

  4. (4) En mode Turbo

  5. (5) Sur des sols durs, avec le réglage Turbo, un passage correspond à un mouvement vers l'avant et vers l'arrière

  6. (6) Aspirette uniquement

  7. (7) Mode Turbo, aspirette uniquement

  8. (8) Sur la base d'une maison de 360 m² avec des sols durs, en mode Éco

  9. (9) Taille des particules > 0,5 μm