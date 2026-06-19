La brosse LED TriActive Smart reconnaît le type de sol et s'y adapte

La brosse LED TriActive Smart triple action élimine jusqu'à 99,9 % (5) de la poussière et de la saleté en un seul passage, sur différents types de sol. Le réglage automatique ajuste la puissance d'aspiration en fonction de votre sol et vous permet de personnaliser la luminosité des LED afin de repérer même les plus petites traces de poussière. Vous avez également le choix entre 3 modes de vitesse différents, entièrement contrôlables. La brosse nettoie jusqu'à 0 mm des bords et des recoins.