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XC7055/01
Puissance d'aspiration supérieure avec la technologie PowerCyclone 12
La brosse TriActive Smart s'adapte à votre type de sol
Autonomie maximale : 80 min en réglage Éco (1)
Inclut un module Aqua pour le lavage
Grande polyvalence avec l'aspirette, les outils à LED et les 4 outils pour animaux
La technologie PowerCyclone 12 et le moteur numérique PowerBlade permettent de générer un débit d'air très rapide (jusqu'à 1080 L/min(4)), en utilisant peu d'énergie. La technologie PowerCyclone 12 s'inspire de l'ingénierie aéronautique pour offrir un nettoyage exceptionnel de la poussière et de la saleté. Le résultat : un nettoyage puissant sur tous les types de sol, sans épuiser la batterie.
La brosse LED TriActive Smart triple action élimine jusqu'à 99,9 % (5) de la poussière et de la saleté en un seul passage, sur différents types de sol. Le réglage automatique ajuste la puissance d'aspiration en fonction de votre sol et vous permet de personnaliser la luminosité des LED afin de repérer même les plus petites traces de poussière. Vous avez également le choix entre 3 modes de vitesse différents, entièrement contrôlables. La brosse nettoie jusqu'à 0 mm des bords et des recoins.
Configurez l'aspirateur en fonction de vos besoins pour nettoyer facilement tous les recoins de votre maison. Transformez le balai en aspirette en un tour de main et clipsez l'un des accessoires LED pour repérer les moindres traces de poussière. Utilisez la brosse pour animaux pour aspirer tous les poils longs et fins sur différentes surfaces (notamment les canapés ou les niches). Le long suceur plat permet d'atteindre les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 peut facilement se changer en brosse douce adaptée aux surfaces délicates ou en suceur plat large.
Récompenses
Notation globale
(1) Mode Éco, aspirette uniquement
(2) Sur des sols durs avec le réglage Turbo
(3) Sur des sols durs avec l'embout sec
(4) En mode Turbo
(5) Sur des sols durs, avec le réglage Turbo, un passage correspond à un mouvement vers l'avant et vers l'arrière
(6) Aspirette uniquement
(7) Mode Turbo, aspirette uniquement
(8) Sur la base d'une maison de 360 m² avec des sols durs, en mode Éco
(9) Taille des particules > 0,5 μm