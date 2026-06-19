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XV1797/01
XC7067/01
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XC7053/01
XC7055/01
XC7057/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9385/01
1 batterie lithium-ion 25,2 V, 1 chargeur supplémentaire
Autonomie doublée grâce à la batterie supplémentaire
Fonctionne jusqu'à 80 min en mode Éco et jusqu'à 30 min en mode Turbo. (1)
Autonomie deux fois supérieure pour votre aspirateur Wet & Dry sans fil Philips et/ou votre aspirateur sans fil Philips.
Chargeur supplémentaire inclus pour une recharge simultanée.
Récompenses
Notation globale
(1) Aspirette uniquement.