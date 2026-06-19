Batterie lithium-ion 25,2 V

Batterie lithium-ion 25,2 V compatible avec tous les aspirateurs sans fil et Wet & Dry sans fil Philips suivants : XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 et XW9465.