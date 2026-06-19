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  • Batterie lithium-ion 25,2 V
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Batterie et chargeurBatterie lithium-ion 25,2 V

XV1797/01

1 récompense

Batterie lithium-ion 25,2 V
Batterie lithium-ion 25,2 V compatible avec tous les aspirateurs sans fil et Wet & Dry sans fil Philips suivants : XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 et XW9465.
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Produits compatibles
Aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max série 7000 Expert

Aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max série 7000 Expert
Aspirateur sans fil

XC7067/01

Série 9000

Série 9000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW9463/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur-balai Wet & Dry série 9000

XW9465/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9384/01

Série 7000

Série 7000
Aspirateur sans fil Aqua

XC7053/01

Série 7000

Série 7000
Aspirateur sans fil Pet

XC7055/01

Série 7000

Série 7000
Aspirateur sans fil Pet

XC7057/01

Série 8000

Série 8000
Aspirateur sans fil Pet

XC8055/01

Série 8000

Série 8000
Aspirateur sans fil Complete

XC8057/01

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9385/01

Doublez l'autonomie avec la batterie et le chargeur supplémentaires

Batterie lithium-ion 25,2 V

  • 1 batterie lithium-ion 25,2 V, 1 chargeur supplémentaire

  • Autonomie doublée grâce à la batterie supplémentaire

  • Fonctionne jusqu'à 80 min en mode Éco et jusqu'à 30 min en mode Turbo. (1)

Batterie lithium-ion 25,2 V pour doubler l'autonomie de votre appareil

Autonomie deux fois supérieure pour votre aspirateur Wet & Dry sans fil Philips et/ou votre aspirateur sans fil Philips.

Chargeur supplémentaire inclus

Chargeur supplémentaire inclus pour une recharge simultanée.

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. (1) Aspirette uniquement.