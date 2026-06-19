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XW9465/11
Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.
Éliminez tous types de saletés !
Jusqu'à 55 min d'autonomie*
Auto-nettoyage haute vitesse : laissez-nous faire le travail !
Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua
Nettoyez toutes les surfaces et tous types de saletés ! Éliminez poussière et saleté des tapis aux sols durs avec notre puissant module d'aspiration. Pour un sol parfaitement nettoyé en un seul passage, activez notre puissant module eau et aspiration !
L'AquaTrio se nettoie automatiquement après chaque utilisation, éliminant l'humidité, la saleté et les bactéries. Aucun nettoyage manuel nécessaire. Toujours propre et prêt à l'emploi.
Le PowerCyclone Aqua sépare et retient efficacement les saletés et l'eau sale ; il permet un débit constant d'eau fraîche dans les brosses et sur le sol.
Notation globale
Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé par rapport aux modèles haut de gamme, 2025
Dépend de l'utilisation et des modes
En mode normal pour aspirer et laver