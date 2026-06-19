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AquaTrio sans filAspirateur-balai Wet & Dry série 9000

XW9465/11

Conçu pour performer, prêt à relever tous les défis.
Éliminez tous types de saletés avec les brosses les plus rapides au monde*. Supprimez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage. Avec des brosses tournant à 4000 tr/min, garantissant un rinçage continu des brosses et un sol toujours propre.
Voir tous les avantages

Les brosses les plus rapides au monde*

Conçu pour performer, prêt à relever tous les défis.

  • Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.

  • Éliminez tous types de saletés !

  • Jusqu'à 55 min d'autonomie*

  • Auto-nettoyage haute vitesse : laissez-nous faire le travail !

  • Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua

Tout éliminer - Supprimez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage

Tout éliminer - Supprimez poussière, saleté, taches et liquides en un seul passage

Nettoyez toutes les surfaces et tous types de saletés ! Éliminez poussière et saleté des tapis aux sols durs avec notre puissant module d'aspiration. Pour un sol parfaitement nettoyé en un seul passage, activez notre puissant module eau et aspiration !

Nettoyage automatique haute vitesse : laissez-nous faire le travail !

Nettoyage automatique haute vitesse : laissez-nous faire le travail !

L'AquaTrio se nettoie automatiquement après chaque utilisation, éliminant l'humidité, la saleté et les bactéries. Aucun nettoyage manuel nécessaire. Toujours propre et prêt à l'emploi.

Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua.

Nettoyez à l'eau fraîche, à chaque fois : PowerCyclone Aqua.

Le PowerCyclone Aqua sépare et retient efficacement les saletés et l'eau sale ; il permet un débit constant d'eau fraîche dans les brosses et sur le sol.

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  1. Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé par rapport aux modèles haut de gamme, 2025

  2. Dépend de l'utilisation et des modes

  3. En mode normal pour aspirer et laver