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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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Accessoires pour AquaTrio sans filBrosses de rechange

XV1793/01

2.3

| (4) Avis

1 récompense

Brosses de rechange

Kit de brosses de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces. Il est recommandé de les remplacer tous les six mois.

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Produits compatibles
Série 9000

Série 9000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW9463/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur-balai Wet & Dry série 9000

XW9465/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9384/01

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9385/01

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9383/01

Brosse de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil

Brosses de rechange

  • Pour aspirateur Philips AquaTrio 9000

  • Avec 2 brosses en microfibre ultra-douces

  • Respecte tous les sols durs

  • Remplacement tous les 6 mois pour un résultat optimal

Brosses en microfibre ultra-douces

Deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces, adaptées aux sols durs*.

Pour une purification optimale, remplacez les brosses tous les 6 mois

Il est recommandé de remplacer les brosses tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

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2.3

sur 6

4

Avis

5
4
1

29/11/2023

Deutschland

Deutschland

Viel zu weich

Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

01/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei

Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

07/01/2024

Deutschland

Deutschland

Probleme mit mikrobürsten

Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

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