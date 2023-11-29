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XV1793/01
Brosses de rechange
Kit de brosses de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces. Il est recommandé de les remplacer tous les six mois.
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XW9385/01
XW9383/01
Pour aspirateur Philips AquaTrio 9000
Avec 2 brosses en microfibre ultra-douces
Respecte tous les sols durs
Remplacement tous les 6 mois pour un résultat optimal
Deux brosses Power Brushes en microfibre ultra-douces, adaptées aux sols durs*.
Il est recommandé de remplacer les brosses tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Récompenses
2.3
sur 6
4
Avis
Axtension78
29/11/2023
Deutschland
Viel zu weich
Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Resiwally
01/06/2024
Deutschland
Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei
Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich
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Babuba
07/01/2024
Deutschland
Probleme mit mikrobürsten
Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
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Parquets : convient uniquement aux sols non absorbants