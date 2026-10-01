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XV1791/01
Filtre de rechange
Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.
XW9463/11
XW9465/11
XW9384/01
XW9385/01
XW9383/01
Kit de filtre pour Philips AquaTrio série 9000
Avec couvercle et cache inférieur
Filtre mousse lavable, nettoyage facile
Remplacez l'ensemble tous les 6 mois
Boîtier de filtre avec couvercle et cache inférieur
Le filtre en mousse est facile à laver sous le robinet ou à passer au lave-linge, pour une efficacité prolongée.
Il est recommandé de remplacer les filtres tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Récompenses
Notation globale