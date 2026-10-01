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Toutes les séries

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
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Accessoires pour AquaTrio sans filFiltre de rechange

XV1791/01

1 récompense

Filtre de rechange

Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.

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Produits compatibles
Série 9000

Série 9000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW9463/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur-balai Wet & Dry série 9000

XW9465/11

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9384/01

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9385/01

AquaTrio sans fil

AquaTrio sans fil
Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000

XW9383/01

Filtre de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil

Filtre de rechange

  • Kit de filtre pour Philips AquaTrio série 9000

  • Avec couvercle et cache inférieur

  • Filtre mousse lavable, nettoyage facile

  • Remplacez l'ensemble tous les 6 mois

Boîtier de filtre avec couvercle et cache inférieur

Boîtier de filtre avec couvercle et cache inférieur

Filtre lavable conçu pour assurer un débit d'air élevé prolongé

Le filtre en mousse est facile à laver sous le robinet ou à passer au lave-linge, pour une efficacité prolongée.

Pour une purification optimale, remplacez les brosses tous les 6 mois

Il est recommandé de remplacer les filtres tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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