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Ce produit
i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
CHF 300.00
SH91
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
Cartouche Quick Clean Pod
CHF 35.00
300.00 CHF
300.00 CHF
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
capteur Pressure Guard
Garantie de 5 ans****
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 6
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Niberg
08/02/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
20/01/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Rasoir i9000 Prestige
Le rasage est fait au plus près de la peau sans passage prolongé. Le nettoyage est simple. Le signal lumineux de pression est utile au début pour un bon apprentissage. Le rasoir n'est pas très bien tenu lorsqu'il est placé sur son support de charge. L'accessoire tondeuse fourni avec le rasoir ne remplace pas une vraie tondeuse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Papoutch
07/08/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Facile, efficace et complet
Se charge rapidement, utilisation rapide car très efficace, s’entretient facilement, bref un très bon achat
Avantages
Coupe rapide et propre
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat