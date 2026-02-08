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  • Rasage de près longue durée, confort optimal
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regular

i9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

XP9204/30

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Rasage de près longue durée, confort optimal
Grâce au système de rasage Lift&Cut triple action et à la tête de précision compacte et flexible à 360°, le Philips i9000 Prestige rase les poils au plus près de la peau, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte, guide et s'adapte à votre visage unique pour un confort optimal.
Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

i9000 Prestige Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

CHF 300.00

  • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    CHF 50.00

  • Cartouche Quick Clean Pod

    CHF 35.00

300.00 CHF

300.00 CHF

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près longue durée, confort optimal

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Tête de précision flexible à 360°

  • capteur Pressure Guard

  • Garantie de 5 ans****

Précision maximale, résultats durables

Précision maximale, résultats durables

Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

08/02/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

20/01/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rasoir i9000 Prestige

Le rasage est fait au plus près de la peau sans passage prolongé. Le nettoyage est simple. Le signal lumineux de pression est utile au début pour un bon apprentissage. Le rasoir n'est pas très bien tenu lorsqu'il est placé sur son support de charge. L'accessoire tondeuse fourni avec le rasoir ne remplace pas une vraie tondeuse.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

07/08/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Facile, efficace et complet

Se charge rapidement, utilisation rapide car très efficace, s’entretient facilement, bref un très bon achat

Avantages

Coupe rapide et propre

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent

  2. par rapport à un revêtement sans billes

  3. par rapport à une cartouche remplie d'eau

  4. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat