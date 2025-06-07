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Ce produit
i9000 Prestige Ultra
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
CHF 499.00
Cartouche Quick Clean Pod
CHF 35.00
499.00 CHF
499.00 CHF
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual Precision NanoTech
Tête de précision flexible à 360°
Guidage actif de la pression et du mouvement
Garantie de 7 ans*****
Notre système breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,08 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision maximale qui dure toute la journée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure** pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Conçues pour attraper les poils qui poussent dans différentes directions, les lames NanoTech Dual Precision rotatives à 360° coupent 25 % de poils en plus par passage*. Avec 8 millions de mouvements de coupe par minute, elles assurent précision et efficacité même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
Nouveau
Récompenses
4.4
sur 6
841
Avis
87%
recommandent ce produit
margy14
07/06/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Un rassoir qui tient ces promesses
Un set vraiment bien. Il contient tout ce qui est nécessaire pour un rasage rapide, efficace et hygiénique - je me demande comment je faisais avant.
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
nicrouTT
05/06/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente qualité de coupe, aucune irritation, top qualité 👌
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Franckies
31/07/2026
France
Acheteur vérifié
Parfait
Réconcilié avec le rasage électrique. Efficace, sans aucune irritation. Un vrai bonheur et quel gain de temps
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Date of Use 2026-04-28
Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro
Date of Use 2026-04-28
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au rasoir Philips série 3000
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
par rapport à une cartouche remplie d'eau
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat