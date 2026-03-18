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Philips HomeRun Lingettes pour les Séries 2000 et 3000

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Philips HomeRunLingettes pour les Séries 2000 et 3000

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Philips HomeRun Lingettes pour les Séries 2000 et 3000

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Les lingettes en microfibre lavables des aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000 vous permettent d'éliminer la fine couche de poussière qui s'accumule au quotidien sur vos sols. Ces lingettes sont compatibles avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.

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  • 18 March 2026

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