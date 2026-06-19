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  • Lingettes pour robots HomeRun séries 2000 et 3000
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Philips HomeRunLingettes pour les Séries 2000 et 3000

XV1430/00

1 récompense

Lingettes pour robots HomeRun séries 2000 et 3000
Les lingettes en microfibre lavables des aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000 vous permettent d'éliminer la fine couche de poussière qui s'accumule au quotidien sur vos sols. Ces lingettes sont compatibles avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.
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Produits compatibles
Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2000/15

Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2100/20

Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2100/10

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3000/01

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3000/02

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3100/01

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3110/02

Élimine plus de poussière fine que l'aspiration classique

Lingettes pour robots HomeRun séries 2000 et 3000

  • 4 lingettes en microfibre

  • Compatibles : séries 2000 et 3000

  • Lavable (max. 60 °C)

Lingettes lavables et réutilisables

Les lingettes en microfibre sont lavables en machine à une température maximale de 60 °C et sont faciles à fixer et à retirer. Il est recommandé de laver la lingette après chaque nettoyage.

Pour un nettoyage doux et efficace

La matière douce en microfibre décolle, soulève et absorbe délicatement la poussière et la saleté. Elle a été spécialement conçue pour nettoyer les surfaces délicates comme les parquets.

Remplacer tous les 3 à 6 mois

Ces lingettes résistantes sont conçues pour un nettoyage quotidien à sec et à l'eau de vos sols. Remplacez-les tous les 3 à 6 mois pour maintenir des performances de nettoyage optimales. L'application HomeRun vous alerte lorsque la lingette doit être remplacée.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. À utiliser avec un robot d'aspiration et de nettoyage Philips HomeRun série 3000 Aqua