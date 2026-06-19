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XV1430/00
XU2000/15
XU2100/20
XU2100/10
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4 lingettes en microfibre
Compatibles : séries 2000 et 3000
Lavable (max. 60 °C)
Les lingettes en microfibre sont lavables en machine à une température maximale de 60 °C et sont faciles à fixer et à retirer. Il est recommandé de laver la lingette après chaque nettoyage.
La matière douce en microfibre décolle, soulève et absorbe délicatement la poussière et la saleté. Elle a été spécialement conçue pour nettoyer les surfaces délicates comme les parquets.
Ces lingettes résistantes sont conçues pour un nettoyage quotidien à sec et à l'eau de vos sols. Remplacez-les tous les 3 à 6 mois pour maintenir des performances de nettoyage optimales. L'application HomeRun vous alerte lorsque la lingette doit être remplacée.
Récompenses
Notation globale
À utiliser avec un robot d'aspiration et de nettoyage Philips HomeRun série 3000 Aqua