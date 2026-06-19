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XU2100/20
Aspiration et lavage simultanés
Boost tapis
Navigation par radar LDS
Station de vidage automatique compacte
Personnalisation avec l'application HomeRun
Le robot aspire et lave simultanément les sols durs afin d'éliminer la fine couche de poussière qui s'y dépose tous les jours. Il supprime ainsi plus de poussières fines que ne le ferait une simple aspiration, pour des pieds nus qui restent propres.
Bénéficiez de 70 jours* de tranquillité grâce à l'élégante station de vidage automatique. Le robot se vide automatiquement dans cette station équipée d'un sac S-bag de 3 litres capable d'accueillir jusqu'à 70 jours de poussière et de saleté afin de limiter les corvées de vidage. Le sac S-bag universel se jette sans créer de nuages de poussière, ce qui est idéal pour les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies.
La puissance d'aspiration élevée du robot permet de capturer les grosses particules comme les miettes et les poils d'animaux. Elle élimine l'accumulation quotidienne de saletés sur les sols ainsi que les poussières fines sur les tapis et moquettes*.
Notation globale
1 Les résultats effectifs sont sujets à variation selon les conditions extérieures, les modalités d'utilisation, etc.
2 Tests réalisés en mode Aspiration uniquement avec une puissance d'aspiration maximale.
3 Tests réalisés en mode Aspiration et lavage avec une puissance d'aspiration et un niveau d'humidité réglés au minimum.
4 Par rapport à la taille de la station du HomeRun série 3000 XU3100.