70 jours de tranquillité avec la station de vidage automatique

Bénéficiez de 70 jours* de tranquillité grâce à l'élégante station de vidage automatique. Le robot se vide automatiquement dans cette station équipée d'un sac S-bag de 3 litres capable d'accueillir jusqu'à 70 jours de poussière et de saleté afin de limiter les corvées de vidage. Le sac S-bag universel se jette sans créer de nuages de poussière, ce qui est idéal pour les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies.