ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • RFT XV1433_00_EU9
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • RFT XV1433_00_EU9

Philips HomeRunKit de remplacement Série 2000 et 3000

XV1433/00

5

| (1) Avis

1 récompense

Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000

Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000. Le kit de rechange d'origine contient 2 filtres EPA11, 1 brosse principale et 1 brossette latérale. Compatible avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.

Voir tous les avantages

Produits compatibles

Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2000/15

Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2100/20

Série 2000

Série 2000
Aspirateur-robot

XU2100/10

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3000/01

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3000/02

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3100/01

HomeRun série 3000 Aqua

HomeRun série 3000 Aqua
Robot aspiration et lavage

XU3110/02

Kit de rechange d'origine

Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000

  • 2 filtres EPA11, kit de rechange pour robots HomeRun 3000

  • 1 brosse principale

  • 1 brossette latérale

  • Compatibles : séries 2000 et 3000

Filtre EPA11 pour une excellente filtration

Le kit contient 2 filtres EPA11. Le filtre piège plus de 95 % des poussières fines avant que l'air ne soit renvoyé dans la pièce. Vous obtenez ainsi un air pur et exempt de poussière dans votre maison. Le filtre doit être remplacé tous les 3 à 6 mois.

Brosse principale, tous types de sol

La brosse principale située sous le robot décolle et soulève la saleté et la poussière pour un nettoyage en profondeur. Remplacez la brosse principale tous les 6 à12 mois.

Nettoie en profondeur le long des murs et dans les coins

La brossette latérale du robot lui permet de balayer la saleté le long des bords pour la diriger vers l'entrée d'aspiration afin d'obtenir un nettoyage plus méticuleux. Remplacez la brossette latérale tous les 6 à 12 mois. Elle se clipse facilement au robot, pour un entretien simple et rapide.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

4
3
2
1

25/05/2026

Nederland

Nederland

Okee

Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie

Cet avis a été rédigé pour HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

Cet avis a été rédigé pour HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. À utiliser avec un robot d'aspiration et de nettoyage Philips HomeRun série 3000 Aqua.