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XV1433/00
Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000
Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000. Le kit de rechange d'origine contient 2 filtres EPA11, 1 brosse principale et 1 brossette latérale. Compatible avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.
XU2000/15
XU2100/20
XU2100/10
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2 filtres EPA11, kit de rechange pour robots HomeRun 3000
1 brosse principale
1 brossette latérale
Compatibles : séries 2000 et 3000
Le kit contient 2 filtres EPA11. Le filtre piège plus de 95 % des poussières fines avant que l'air ne soit renvoyé dans la pièce. Vous obtenez ainsi un air pur et exempt de poussière dans votre maison. Le filtre doit être remplacé tous les 3 à 6 mois.
La brosse principale située sous le robot décolle et soulève la saleté et la poussière pour un nettoyage en profondeur. Remplacez la brosse principale tous les 6 à12 mois.
La brossette latérale du robot lui permet de balayer la saleté le long des bords pour la diriger vers l'entrée d'aspiration afin d'obtenir un nettoyage plus méticuleux. Remplacez la brossette latérale tous les 6 à 12 mois. Elle se clipse facilement au robot, pour un entretien simple et rapide.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
Ben69
25/05/2026
Nederland
Okee
Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie
Cet avis a été rédigé pour HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
Cet avis a été rédigé pour HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
À utiliser avec un robot d'aspiration et de nettoyage Philips HomeRun série 3000 Aqua.