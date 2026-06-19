Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence

Révolutionnez vos habitudes de ménage grâce à l'aspiration et au lavage simultanés de vos sols. Ce robot produit jusqu'à deux fois plus de puissance d'aspiration¹. Il permet un nettoyage irréprochable en augmentant sa puissance au niveau des tapis, pour des sols impeccables. Contrôlez le tout en toute simplicité depuis l'application HomeRun.