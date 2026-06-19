Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
XU2000/15
Aspiration et lavage simultanés
Une puissance d'aspiration doublée¹
Navigation par radar LDS
Personnalisation avec l'application HomeRun
Le robot aspire et lave simultanément les sols durs afin d'éliminer la fine couche de poussière qui s'y dépose tous les jours. Il supprime ainsi plus de poussières fines que ne le ferait une simple aspiration, pour des pieds nus qui restent propres.
Ce robot produit jusqu'à deux fois plus de puissance d'aspiration¹ pour capturer les grosses particules comme les miettes et les poils d'animaux. Il élimine l'accumulation quotidienne de saletés sur les sols ainsi que les poussières fines sur les tapis et moquettes².
Le robot augmente automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il se trouve sur un tapis ou une moquette pour capturer les fines particules de poussière qui s'y logent².
Notation globale
1 - Par rapport aux modèles XU2000/10 et XU2000/20.
2 - Tests réalisés en mode Aspiration uniquement à la puissance d'aspiration maximale.
3- Tests réalisés en mode Aspiration uniquement à la puissance d'aspiration minimale.