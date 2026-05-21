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Accessoire balai rechargeable Lingettes en microfibre

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Accessoire balai rechargeableLingettes en microfibre

XV1700/01

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Les lingettes en microfibre éliminent efficacement les taches et les saletés. Elles sont compatibles avec tous les aspirateurs sans fil Philips dotés d'une fonction Aqua dont les références commencent par : FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 21 May 2026

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