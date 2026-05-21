Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Toutes les séries
Accessoire balai rechargeable Lingettes en microfibre
Arrêté
Assistance
XV1700/01
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Les lingettes en microfibre éliminent efficacement les taches et les saletés. Elles sont compatibles avec tous les aspirateurs sans fil Philips dotés d'une fonction Aqua dont les références commencent par : FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider