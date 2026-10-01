Des sols plus brillants et propres grâce aux propriétés de l'eau

Les lingettes en microfibre éliminent efficacement les taches et les saletés. Elles sont compatibles avec tous les aspirateurs sans fil Philips dotés d'une fonction Aqua dont les références commencent par : FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.