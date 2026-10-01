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Arrêté
XV1700/01
Des sols plus brillants et propres grâce aux propriétés de l'eau
Les lingettes en microfibre éliminent efficacement les taches et les saletés. Elles sont compatibles avec tous les aspirateurs sans fil Philips dotés d'une fonction Aqua dont les références commencent par : FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
XC8055/01
XC8057/01
XC8347/01
XC8349/01
XC8147/01
FC6729/01
FC6728/01
FC6904/01
2 lingettes douces en microfibre, 2 lingettes normales en microfibre
Lavable en machine, facile à fixer et retirer
Remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal
Le tissu microfibre doux détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés. Spécialement conçu pour nettoyer les surfaces fragiles telles que les parquets. Élimine efficacement et parfaitement la poussière et les taches.
Le tissu microfibre détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés. La poussière et les taches sont nettoyées efficacement et en profondeur.
Procédez à un remplacement tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Récompenses
Notation globale