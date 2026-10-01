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  • Des sols plus brillants et propres grâce aux propriétés de l'eau
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Arrêté

Accessoire balai rechargeableLingettes en microfibre

XV1700/01

1 récompense

Des sols plus brillants et propres grâce aux propriétés de l'eau

Les lingettes en microfibre éliminent efficacement les taches et les saletés. Elles sont compatibles avec tous les aspirateurs sans fil Philips dotés d'une fonction Aqua dont les références commencent par : FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Lingettes en microfibre pour un contrôle optimal de l'humidité

Des sols plus brillants et propres grâce aux propriétés de l'eau

  • 2 lingettes douces en microfibre, 2 lingettes normales en microfibre

  • Lavable en machine, facile à fixer et retirer

  • Remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal

2 lingettes douces en microfibre pour les sols fragiles

2 lingettes douces en microfibre pour les sols fragiles

Le tissu microfibre doux détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés. Spécialement conçu pour nettoyer les surfaces fragiles telles que les parquets. Élimine efficacement et parfaitement la poussière et les taches.

2 lingettes standard en microfibre

2 lingettes standard en microfibre

Le tissu microfibre détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés. La poussière et les taches sont nettoyées efficacement et en profondeur.

À remplacer tous les 6 mois

À remplacer tous les 6 mois

Procédez à un remplacement tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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