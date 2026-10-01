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Toutes les séries

  • 2 filtres secs de rechange
  • 2 filtres secs de rechange

Séries 6000 et 7000Kit de remplacement de filtre sec

XV1771/10

2 filtres secs de rechange

Kit de remplacement de filtre sec compatible avec les gammes d'aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio séries 7000 et 6000. Ce kit contient 2 ensembles de filtre sec complets. Remplacement tous les six mois recommandé.

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Produits compatibles
Série 6000

Série 6000
Vacuum & Wash sans fil

XW6264/11

Série 7000

Série 7000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW7263/11

Série 7000

Série 7000
AquaTrio sans fil Vacuum & Wash

XW7264/11

Compatible avec les modèles Aspiration et lavage s 6000 et 7000

2 filtres secs de rechange

  • Accessoires Philips d'origine

  • Remplacement de filtre sec

  • Un lot de 2 filtres secs complets pour aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 6000/7000

Filtre de rechange d'origine pour Wet & Dry 6000 et 7000

Le filtre ultra-efficace piège la poussière fine et participe à maintenir un flux d'air puissant.

Pour une purification optimale, remplacez les brosses tous les 6 mois

Il est recommandé de remplacer chaque filtre tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

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