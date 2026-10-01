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XV1771/10
2 filtres secs de rechange
Kit de remplacement de filtre sec compatible avec les gammes d'aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio séries 7000 et 6000. Ce kit contient 2 ensembles de filtre sec complets. Remplacement tous les six mois recommandé.
Accessoires Philips d'origine
Remplacement de filtre sec
Un lot de 2 filtres secs complets pour aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 6000/7000
Le filtre ultra-efficace piège la poussière fine et participe à maintenir un flux d'air puissant.
Il est recommandé de remplacer chaque filtre tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Notation globale