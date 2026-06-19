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XW6264/11
Oubliez l'aspirateur : aspirez et lavez en un seul passage
Avec configuration Aspirette
Brosses ultra-rapides brevetées : AquaSpin 2 500 tours/minute
Système de nettoyage automatique : pas de nettoyage des brosses à la main
Toujours propre avec de l'eau fraîche : PowerCyclone Aqua
Alternez facilement entre les configurations Aspiration et lavage et Aspirette en fonction des besoins.
Éliminez liquides et poussière en un seul passage, pour un sol impeccable. Inutile de passer l'aspirateur d'abord.
La configuration Aspirette est associée à 3 accessoires permettant de nettoyer les tissus d'ameublement, les meubles et le dessus des plinthes.
Notation globale
¹ Nettoie tous les types de saletés éliminables avec un aspirateur traditionnel et/ou un lavage manuel des sols.
² Par rapport au modèle Philips XV7057.
³ Calcul de la superficie nettoyée basé sur la vitesse de test de 0,5 m/s de la norme IEC.