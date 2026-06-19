Nettoie tous les types de saletés en un seul passage¹

Cette solution de nettoyage 2-en-1 vous permet d'éliminer la poussière, les saletés, les taches, les salissures liquides et les bactéries en un seul passage. Inutile d'aspirer avant. Passez facilement à la configuration Aspirette pour nettoyer les tissus d'ameublement, les meubles et le dessus des plinthes.