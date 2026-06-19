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  • Nettoie tous les types de saletés en un seul passage¹
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Série 6000Vacuum & Wash sans fil

XW6264/11

Nettoie tous les types de saletés en un seul passage¹
Cette solution de nettoyage 2-en-1 vous permet d'éliminer la poussière, les saletés, les taches, les salissures liquides et les bactéries en un seul passage. Inutile d'aspirer avant. Passez facilement à la configuration Aspirette pour nettoyer les tissus d'ameublement, les meubles et le dessus des plinthes.
Voir tous les avantages

Nettoie tous les types de saletés en un seul passage¹

  • Oubliez l'aspirateur : aspirez et lavez en un seul passage

  • Avec configuration Aspirette

  • Brosses ultra-rapides brevetées : AquaSpin 2 500 tours/minute

  • Système de nettoyage automatique : pas de nettoyage des brosses à la main

  • Toujours propre avec de l'eau fraîche : PowerCyclone Aqua

Nettoyage 2-en-1 : Aspiration et lavage et Aspirette

Nettoyage 2-en-1 : Aspiration et lavage et Aspirette

Alternez facilement entre les configurations Aspiration et lavage et Aspirette en fonction des besoins.

Aspiration et lavage en un seul passage : oubliez l'aspirateur

Aspiration et lavage en un seul passage : oubliez l'aspirateur

Éliminez liquides et poussière en un seul passage, pour un sol impeccable. Inutile de passer l'aspirateur d'abord.

Configurations Aspirette pour un nettoyage sans eau

Configurations Aspirette pour un nettoyage sans eau

La configuration Aspirette est associée à 3 accessoires permettant de nettoyer les tissus d'ameublement, les meubles et le dessus des plinthes.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Produit de nettoyage pour sols

    XV1892/02
    • Une durée de vie des lingettes prolongée : la formule au dosage simple et optimal réduit l'usure.
    • Un dosage simple avec 40 utilisations par cartouche : la formule ultra-concentrée permet de nettoyer les sols fragiles.
    • Un séchage rapide : obtenez un séchage 50 % plus rapide qu'avec un balai à franges, pour un résultat impeccable.**
    • Une solution économique : une cartouche remplace jusqu'à trois flacons de détergent classique.
    • Une formule adaptée aux animaux et à toute la famille : protège les surfaces tout en favorisant un cadre de vie plus sain.
    • Séries 6000 et 7000

    Séries 6000 et 7000
    Kit de remplacement de filtre sec

    XV1771/10
    • Accessoires Philips d'origine
    • Remplacement de filtre sec
    • Un lot de 2 filtres secs complets pour aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 6000/7000

Notation globale

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Mentions légales

  1. ¹ Nettoie tous les types de saletés éliminables avec un aspirateur traditionnel et/ou un lavage manuel des sols.

  2. ² Par rapport au modèle Philips XV7057.

  3. ³ Calcul de la superficie nettoyée basé sur la vitesse de test de 0,5 m/s de la norme IEC.