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Série 6000 Vacuum & Wash sans fil

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Série 6000Vacuum & Wash sans fil

XW6264/11

Série 6000 Vacuum & Wash sans fil

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Manuels et documentation

Addenda au manuel d’utilisation

  • PDF file, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Guide de mise en route

  • PDF file, 5.2 MB
  • 13 March 2026

Pièces de rechange et accessoires

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Produit de nettoyage pour sols

    XV1892/02
    • Une durée de vie des lingettes prolongée : la formule au dosage simple et optimal réduit l'usure.
    • Un dosage simple avec 40 utilisations par cartouche : la formule ultra-concentrée permet de nettoyer les sols fragiles.
    • Un séchage rapide : obtenez un séchage 50 % plus rapide qu'avec un balai à franges, pour un résultat impeccable.**
    • Une solution économique : une cartouche remplace jusqu'à trois flacons de détergent classique.
    • Une formule adaptée aux animaux et à toute la famille : protège les surfaces tout en favorisant un cadre de vie plus sain.
    • Séries 6000 et 7000

    Séries 6000 et 7000
    Kit de remplacement de filtre sec

    XV1771/10
    • Accessoires Philips d'origine
    • Remplacement de filtre sec
    • Un lot de 2 filtres secs complets pour aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 6000/7000

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