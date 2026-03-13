Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Aspirateurs et nettoyeurs de sols
Toutes les séries
Série 6000 Vacuum & Wash sans fil
Assistance
XW6264/11
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Addenda au manuel d’utilisation
Guide de mise en route
Philips OneUpProduit de nettoyage pour sols
Séries 6000 et 7000Kit de remplacement de filtre sec
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider