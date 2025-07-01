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Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.

Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans. 

Si votre brosse à dents vibre moins intensément qu'avant, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3689/43 , HX7106/01 , HX3689/44 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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