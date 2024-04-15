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    Assistance Philips

    Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.

    Publié le 15 avril 2024
    Si votre tête de brosse s'est détachée de la brosse à dents, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.

    Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.

    Si votre tête de brosse tombe du manche de la brosse à dents, fixez-la correctement. 

    1. Tenez la tête de brosse en orientant les brins dans le même sens que les boutons sur le manche.
    2. Poussez fermement la tête de brosse sur le manche de brosse à dents jusqu'à ce que vous sentiez un léger clic.

    Il est normal et nécessaire qu'il existe un petit espace entre la tête de brosse et le manche de la brosse à dents. La tête de brosse doit pouvoir être mobile pour créer le bon niveau de vibrations.

    • Brosse à dents Philips Sonicare avec tête de brosse
    • Brush head gap
  • Brosse à dents Philips Sonicare avec tête de brosse
  • Brush head gap
    • Veillez à ce que la base de la tête de brosse et la zone autour de la tige métallique soient exemptes de débris. Vous pouvez la nettoyer à l'eau tiède ou à l'aide d'un chiffon doux.
    Nous vous recommandons d'utiliser de véritables têtes de brosse Philips Sonicare. Les têtes de brosse de contrefaçon risquent de ne pas se fixer correctement et de tomber. 
    Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre brosse à dents.
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