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PerformanceBridge Focal Point

Gestion simplifiée des solutions Philips en réseau

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Philips Focal Point est une application de gestion opérationnelle qui regroupe, traite, stocke et présente, en quasi-temps réel, les indicateurs de performance du système et du réseau. Ce logiciel vous permet de centraliser la gestion, la maintenance et la résolution des problèmes relatifs aux produits Philips, que ce soit sur site ou à distance.

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Caractéristiques
Une vision claire des performances
Informations sur les performances des produits

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Avec Focal Point, vous bénéficiez de données actualisées sur les performances de vos moniteurs patients IntelliVue, de vos systèmes de surveillance et serveurs PIC iX, de vos infrastructures sans fil et de vos routeurs, commutateurs et pare-feu Philips. Ces informations vous permettent d’adopter une approche proactive et préventive de la gestion, de la maintenance et de la sécurité de vos systèmes.

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Une vue d’ensemble des équipements
Indicateurs, analyses et bien plus encore

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Focal Point fournit une vue d’ensemble de vos équipements de monitorage Philips ; une multitude de possibilités s’offre ainsi à vous pour rationaliser votre activité. Grâce à des indicateurs de performances, analyses, évaluations des processus de travail et modèles d’activités innovants, Philips vous accompagne dans l’optimisation de la gestion informatique et biomédicale et dans la mise en œuvre des améliorations continues. L’analyse de la disponibilité des solutions en fait partie pour vous permettre d’utiliser au mieux vos appareils et équipements.

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Visibilité de l’état du système
Rapports et analyses

Rapports et analyses

Focal Point offre des fonctions de création de rapports et d’analyse qui apportent clarté et visibilité sur l’état global de votre système, tout en fournissant des informations qui contribuent au diagnostic et à la résolution des problèmes pouvant survenir sur vos produits et appareils. Des alertes configurables en temps quasi réel et des notifications par e-mail vous informent de tout événement qui nécessite votre attention.

Rapports et analyses

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Renforcement de la sécurité des produits
Mises à jour simplifiées

Mises à jour simplifiées

Focal Point permet de gérer la complexité du déploiement des correctifs de sécurité sur vos produits Philips. Ce service comprend Philips Focal Point OS Patching, qui vous donne accès aux correctifs de sécurité du système d’exploitation Microsoft™ de la plate-forme Philips PIC iX, IntelliBridge Enterprise (IBE) et Focal Point. Vous pouvez également choisir de confier à nos experts tous les aspects de la gestion des mises à jour des systèmes d’exploitation via une évolution de votre contrat.

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Fonctionnalités de surveillance de l’état des batteries
Gestion centralisée de l’état des batteries

Gestion centralisée de l’état des batteries

Avec Focal Point, vous pouvez centraliser la gestion et la surveillance de l’état des batteries afin d’assurer la sécurité et éviter les interruptions imprévues, en identifiant précisément le moment où un remplacement devient nécessaire.

Gestion centralisée de l’état des batteries

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