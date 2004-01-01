Le capteur de SpO₂ Philips M1194A mesure la perfusion au niveau de l’oreille afin d’obtenir des données de SpO₂ cohérentes, même chez les patients faiblement perfusés et devant subir une intervention chirurgicale. Il se fixe délicatement mais fermement sur le lobe de l’oreille et convient aux patients pesant plus de 40 kg.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Conçus pour FAST SpO₂
Nos capteurs d’oxymétrie de pouls sont spécialement conçus pour l’algorithme propriétaire FAST SpO₂ (technologie de suppression des artefacts par analyse de Fourier) de Philips. Leur utilisation conjointe permet de réduire la sensibilité aux mouvements du patient, aux interférences électroniques, à la lumière ambiante et aux faibles perfusions.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.