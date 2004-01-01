Kit de conversion comprenant des connecteurs et des clés Allen permettant la conformité aux normes en matière de PNI. La procédure de conversion d’un dispositif est identique à celle du remplacement d’un connecteur pour dispositif de PNI (à des fins de réparation/maintenance, par exemple). Elle est donc bien établie et documentée dans notre Service Guide (Manuel de maintenance, en anglais uniquement).
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
