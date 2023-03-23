Le SG60 est conçu pour s’adapter aux besoins des laboratoires avec un processus de travail rationalisé et devant numériser des petits lots de lames pour atteindre l’efficacité opérationnelle et raccourcir les délais d’exécution en numérisant des lots en parallèle. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le SG60 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation systématique et au sein de réseaux de pathologie intégrés.
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Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
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L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
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Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
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Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
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Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
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Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
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Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
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Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
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Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
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La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
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La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
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L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Technologie 3D prête à l’emploi
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
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Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
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L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
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La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique La gestion des images d’anatomopathologie peut être adaptée pour répondre à des besoins variés – que ce soit via une configuration de stockage personnalisable sur site ou en combinaison avec une solution d’archivage sécurisée sur le cloud. La solution Philips IntelliSite Pathology Solution offre une gestion fiable du référentiel, une interopérabilité avec le SIL, une flexibilité réseau et une intégration fluide avec les systèmes existants. Les services de données sur le cloud assurent un stockage évolutif et économique avec un accès instantané, une conservation à long terme et une base solide pour les diagnostics intégrés pilotés par l’IA**.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Coût de propriété total abordable par lame numérisée
Le SG300 est conçu pour les laboratoires de moyenne à grande taille exécutant un processus de travail traditionnel avec de grands lots de lames traités pour être numérisés plusieurs fois par jour. Avec une qualité d’image élevée, une automatisation complète et le même taux de réussite dès le premier examen que le SG60, le SG300 offre un débit élevé, représentatif de l’aspect clinique, grâce à sa vitesse d’acquisition, ses capacités de manipulation des lames et son optimisation des régions d’intérêt non rectangulaires. Cela se traduit par des délais d’exécution plus courts et un coût de propriété total par lame très faible, car les capacités de numérisation nocturne permettent au SG300 d’être plus amplement utilisé.
Technologie 3D prête à l’emploi
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Technologie 3D prête à l’emploi
Scanner de pathologie de deuxième génération préparé pour une numérisation multicouche.
Durée de l’acquisition (hors manipulation et pré-acquisition par lame)
SG60 ≤ 43 secondes à un agrandissement équivalent à 40x (zone d’acquisition de 15 x 15 mm)
Durée totale de l’acquisition (incluant manipulation et pré-acquisition) par lame
SG60 ≤ 62 secondes à un agrandissement équivalent à 40x (zone d’acquisition de 15 x 15 mm)
Pourcentage moyen de tissus détectés et numérisés
≥ 99,5 %
Alimentation
100-240 V CA, 50/60 Hz, 700 watts
Objectif d’agrandissement
O.N. de 0,75 Plan Apo
Résolution/taille des pixels
0,25 µm/pixel
Conformité aux normes
EN CEI 61010-1:2010/A1:2016, EN CEI 61010-2-101:2018, EN CEI 61326-1:2013 FCC Partie 15, CEI 6132
CEI 61326-2-6 (IVD), CEI 61326-1:2012 CEI 61326-2-6:2012
Lecteur de code-barres
Type de code 1D : code 39 avec somme de contrôle mod 43 (ISO/CEI 16388:2007)
Code 128 (ISO/CEI 15417:2007)
Type de code 2D : matrice de données ECC 200 – Code 39,
Code 128 (ISO/CEI 16022:2006) Type de code-barres recommandé pour toutes les lames en verre.
Humidité relative (sans condensation)
Entre 50 % à 40 °C et 80 % à 31 °C.
Poids (kg)
145
Ports de connexion SG
Câble Ethernet pour 10 Go (câble CAT 6 requis) / et câble réseau 1 Go/s avec RJ45
Connecteur (CAT 6 préférable)
Application Revue du système de gestion des images
Application Revue du système de gestion des images
Unité centrale
Intel Xeon E5-1620 v3 @ GHz ou similaire
Mémoire vive
8 Go de mémoire physique
Connectivité
Ethernet 100 Mbit/s
Carte graphique
Mémoire GPU : carte graphique GeForce GTX 1050 Ti 4 Go ou similaire*
*Mise à jour recommandée du pilote de la carte graphique de l’ordinateur client.
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Système d’exploitation
Microsoft Windows 8, 8.1 ou 10 (64 bits)
Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
Ethernet 100 Mbit/s
Connectivité
Chrome (recommandé), Internet Explorer***
*** La fonction “Utiliser mon ordinateur pour le traitement des images” requiert Chrome.
Carte graphique
Mémoire GPU : 4 Go
Carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou similaire*
Autre logiciel
*Mise à jour recommandée du pilote de la carte graphique de l’ordinateur client.
Logiciel de stockage et serveur d’applications du système de gestion des images
Logiciel de stockage et serveur d’applications du système de gestion des images
Unité centrale
Processeur Intel 6 cœurs double socket @ 2,3 GHz
Mémoire vive
32 Go
Stockage
Protection contre la défaillance d’un seul disque (p. ex., config. RAID ou réplication données).
Pour être utilisé avec 5 scanners ou plus : disques Flash
*Il a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans les pays de l’EEE (Espace économique européen), au Royaume-Uni, en Irlande et à Singapour. Des conditions spécifiques s’appliquent au marché des États-Unis.
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) est conforme au Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux diagnostics in vitro (RDIV).
La solution PIPS est en attente d’autorisation 510(k).
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