eL18-4 Transducer Sonde linéaire ultra-large bande avec technologie PureWave Crystal

La sonde eL18-4 est une sonde linéaire ultra-haute fréquence qui intègre la technologie PureWave Crystal à bande ultra-large et son mode de focalisation en élévation pour générer des fréquences à bande ultra-large sur une plage de 2 à 22 MHz. La conception avancée de la sonde permet une imagerie trapézoïdale à large champ d’acquisition et offre une grande résolution et un haut niveau de détail en imagerie 2D. Elle prend en charge tout un éventail d’applications haute résolution, notamment l’imagerie mammaire, des parties molles, vasculaire, pédiatrique et musculo-tendineuse, avec la pénétration nécessaire aux examens obstétriques et gynécologiques pour renforcer la confiance clinique.