Incisive CT Scanner TDM

Incisive CT aide votre établissement à relever les défis les plus urgents. Philips Incisive CT fournit des données pertinentes à chaque étape, de l’acquisition aux résultats, et à tous les niveaux : financiers, cliniques et opérationnels. Comme jamais auparavant, l’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, avec une offre “Tube pour la vie” exceptionnelle¹. Désormais associée à CT Smart Workflow, la solution Incisive CT est plus efficace que jamais. CT Smart Workflow constitue un tout nouvel ensemble d’outils basés sur l’IA qui permet la reconstruction par IA la plus rapide du secteur, le positionnement automatique du patient et bien plus encore pour favoriser la réussite des examens avec des résultats rapides à faible dose. De l’imagerie cardiaque sans mouvement aux procédures interventionnelles sûres, CT Smart Workflow permet à vos opérations quotidiennes d’imagerie de progresser de manière significative.