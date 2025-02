Accélérer la mise en place du traitement

Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.