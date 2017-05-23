Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
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Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté
250 kg
Système de transport patient (en option)
FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antennes FlexCoverage antérieures (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
≤ 4600
kg
Surface minimale requise pour l’installation
27
m²
Solution d’assistance efficace iPatient
Solution d’assistance efficace iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
Indépendant des canaux
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant
Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne
Type de signal entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Environnement patient
Environnement patient
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Évasement aux deux extrémités
Oui
Diamètre du tunnel aux deux extrémités
95
cm
Poids maximal supporté
250 kg
Système de transport patient (en option)
FlexTrak Mammo
Synchronisation sans fil des paramètres physiologiques du patient
Oui
Solutions de réduction du bruit acoustique
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antennes FlexCoverage antérieures (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Processus de travail dStream
Processus de travail dStream
Antenne FlexCoverage postérieure
Oui
Antenne FlexCoverage antérieure (en option)
Oui
Connecteurs FlexConnect
Oui
Plan d’examen FlexTrak
Oui
Chariot de de rangement FlexCaddy (en option)
Oui
Système de transport patient FlexTrak (en option)
Oui
Solution de mammographie FlexTrak Mammo (en option)
Oui
Aménagement du site
Aménagement du site
Poids total du portique installé
≤ 4600
kg
Surface minimale requise pour l’installation
27
m²
Solution d’assistance efficace iPatient
Solution d’assistance efficace iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Solution d’assistance iPatient
Solution d’assistance iPatient
SmartStart
Oui
SmartSelect
Oui
SmartExam (en option)
Oui
SmartLine (selon le progiciel)
Oui
SmartLink (selon le progiciel)
Oui
Réception RF dStream
Réception RF dStream
Nombre de canaux de réception indépendants
Indépendant des canaux
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Chaîne de signal numérique entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Chaîne de signal numérique entre le connecteur et l’aimant
Chaîne de signal numérique entre l’aimant et le système de reconstruction
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne
Type de signal entre les composants électroniques de l’antenne et le connecteur
Les scanners IRM Ingenia1.5 T et Ingenia3Tsont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE
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