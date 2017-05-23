Ingenia 1.5T Système IRM

Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.