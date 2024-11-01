Le logiciel Q-Station permet de rationaliser votre processus de travail, d’effectuer des analyses avancées et de quantifier vos données d’imagerie générale Philips. Il rassemble de nombreuses fonctionnalités permettant un fonctionnement sur station externe, adaptées à vos processus de travail.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Ensemble de fonctions
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Des ressources connectées
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Outil Q-Assistant
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Options d’analyse exhaustives
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Application cardiologique
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Visualisation multimodalité
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation et quantification 3D pour l’imagerie générale (GI 3DQ)
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Quantification de plaque vasculaire (QPV)
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Quantification des données d’élastographie
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Épaisseur intima-media (IMT)
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Créez, personnalisez et développez les fonctionnalités de l’option Q-App pour effectuer une analyse et une quantification complètes. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez objectivement la fonction ventriculaire gauche globale, analysez en profondeur des images 2D, visualisez un nombre illimité de perspectives et de plans à partir d’ensembles de données 3D et extrayez des données dans le rapport.
Ensemble de fonctions
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Le logiciel permet de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin de sauvegarder les résultats obtenus.
Des ressources connectées
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Gérez les examens, séries, images et rapports patient, et récupérez les informations des bases de données locales, des supports CD/DVD/USB et du système PACS. Copiez, déplacez et fusionnez des examens, ou encore envoyez des versions préliminaires de rapports par e-mail.
Outil Q-Assistant
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Configuration simplifiée grâce à l’outil intégré Q-Assistant
Ce module vous aide à vous adapter rapidement et facilement au processus de travail de votre laboratoire lorsque vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités. Configurez des options, des supports, des connexions et des fonctions de sauvegarde.
Options d’analyse exhaustives
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Consultez et modifiez les mesures directement à partir du système, procédez à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte ou pédiatrique ou à l’aide des modèles vasculaires, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. Créez des mesures définies par l’utilisateur et intégrez les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Application cardiologique
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Quantification avancée
Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.
Visualisation multimodalité
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation d’images TDM, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Visualisation et quantification 3D pour l’imagerie générale (GI 3DQ)
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé (GI 3DQ)
Outils 3D prenant en charge l’affichage et la quantification des ensembles de données 3D. Visualisez, découpez, faites pivoter les images et effectuez des mesures quotidiennes sur les ensembles de données échographiques 3D, puis sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier du patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Quantification de plaque vasculaire (QPV)
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (QPV)
QPV utilise la technologie 3D pour visualiser et quantifier le volume global de la plaque d’athérosclérose dans l’artère carotide. Mesurez automatiquement l’extension de la plaque sur l’ensemble du volume capturé. Mesurez également le pourcentage de réduction des vaisseaux en surface ainsi que d’autres caractéristiques concernant la composition de la plaque. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS.
Quantification des données d’élastographie
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications d’imagerie générale en service partagé
Fournit une quantification des données d’élastographie de microdéformations tissulaires basée sur un élastogramme et offre une aide à la décision relative à la dureté tissulaire. Sauvegardez de nouveau les images dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Épaisseur intima-media (IMT)
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
Applications vasculaires (IMT)
L’IMT permet de mesurer facilement et de manière cohérente l’épaisseur intima-media des carotides et des autres vaisseaux superficiels. Sauvegardez de nouveau les mesures dans le dossier du patient sur Q‐Station et exportez-les vers le système PACS.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.