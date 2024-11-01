Quantification avancée

Personnalisez des fonctionnalités et étendez-les à tout moment. Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute, évaluez la fonction ventriculaire gauche globale et analysez en profondeur les images 2D, en mode TM et Doppler. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite intégrées au rapport de manière fluide.