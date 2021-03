L’échographe HD11 XE est équipé d’un formateur de faisceau numérique large bande (imagerie SonoCT) et d’un puissant système de traitement d’image XRES. Il génère ainsi des images haute définition avec des contours mieux définis et un nombre réduit d’artefacts liés aux bruits de rétrodiffusion, pour un meilleur contraste et une plus grande visibilité.