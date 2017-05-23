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Philips IntelliVue MP5 bedside patient monitor provides actionable information about your patients. It delivers IntelliVue monitoring power and functionality in a compact, rugged housing to serve a wide range of care environments.
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IntelliVue Guardian Early Warning Score on a spot-check monitor
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Intuitive touchscreen simplifies use
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Wired and wireless networking provides data stream
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Dynamic Wave area auto-sizes waves
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Horizon Trends provide context
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High-resolution display option enhances viewing
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Flexible MX40 connection with short range radio
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ST Map to recognize changes
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ProtocolWatch to simplify evidence-based care
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IntelliVue Guardian Early Warning Score on a spot-check monitor
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IntelliVue Guardian Early Warning Score on a spot-check monitor
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Intuitive touchscreen simplifies use
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Dynamic Wave area auto-sizes waves
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High-resolution display option enhances viewing
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ProtocolWatch to simplify evidence-based care
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