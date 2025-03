Bispectral Index (BIS) Module Module de mesure

Le module BIS (Bispectral Index) fournit les valeurs numériques et les tendances haute résolution facilitant la surveillance de l’état de conscience et de la sédation au bloc opératoire, en unité de soins intensifs ainsi que dans d’autres environnements cliniques tels que la chirurgie ambulatoire et la sédation consciente. Grâce à la technologie Covidien, les mesures BIS vous permettent de déterminer le type d’anesthésique ou de sédatif et son dosage pour chaque patient.