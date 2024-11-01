Pour en savoir plus sur la sonde sectorielle large bande Philips S5-1, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.
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|Technologie
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|Nombre d’éléments
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|Gamme de fréquences
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|Type de sonde
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|Ouverture
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|Champ d’acquisition
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|Champ de visualisation volumique
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|Modes
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|Applications
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|Utilisable pour les biopsies
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|Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
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|Caractéristiques physiques
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|Technologie
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|Nombre d’éléments
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|Technologie
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|Nombre d’éléments
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|Gamme de fréquences
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|Type de sonde
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|Ouverture
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|Champ d’acquisition
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|Champ de visualisation volumique
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|Modes
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|Applications
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|Utilisable pour les biopsies
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|Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
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|Caractéristiques physiques
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