Learn more about the Philips X7-2t Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.Pour en savoir plus sur la sonde xMATRIX Philips X7-2t 3D temps réel ETO équipée de la technologie de cristal PureWave, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.