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X7-2t

3D temps réel ETO équipée de la technologie de cristal PureWave

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Learn more about the Philips X7-2t Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below. Pour en savoir plus sur la sonde xMATRIX Philips X7-2t 3D temps réel ETO équipée de la technologie de cristal PureWave, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.

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Fiche technique

Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 2500
Gamme de fréquences
  • 7 - 2 MHz
Type de sonde
  • xMATRIX Sector
Ouverture
  • Propriétaire
Champ d’acquisition
  • 90°
Champ de visualisation volumique
  • 98° x 98°
Modes
  • 2D, technologie de visualisation XRES variable, imagerie harmonique multivariable, mode TM, mode TM couleur, flow couleur, Doppler pulsé orientable, Doppler continu, xPlane temps réel, Live 3D Echo, Live 3D zoom, 3D zoom color, 3D zoom color preview
Applications
  • Examens d’ETO chez l’adulte
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 2500
Voir toutes les caractéristiques
Specifications
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Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 2500
Gamme de fréquences
  • 7 - 2 MHz
Type de sonde
  • xMATRIX Sector
Ouverture
  • Propriétaire
Champ d’acquisition
  • 90°
Champ de visualisation volumique
  • 98° x 98°
Modes
  • 2D, technologie de visualisation XRES variable, imagerie harmonique multivariable, mode TM, mode TM couleur, flow couleur, Doppler pulsé orientable, Doppler continu, xPlane temps réel, Live 3D Echo, Live 3D zoom, 3D zoom color, 3D zoom color preview
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  • Examens d’ETO chez l’adulte
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
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