Termes recherchés

FR
DE

S8-3t Transducer

Sonde sectorielle

Trouver des produits similaires

Sonde sectorielle transœsophagienne Philips avec gamme de fréquences d’émission étendue comprise entre 3 et 8 MHz permettant de réaliser des examens d’imagerie en modes 2D, Doppler pulsé orientable, Doppler continu, Doppler couleur, XRES, imagerie harmonique et mode TM.

Contactez nous

Fiche technique

Specifications
Specifications
Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
  • 32
Gamme de fréquences
  • 8 - 3 MHz
Type de sonde
  • Sectoriel
Champ d’acquisition
  • 90°
Applications
  • Adaptée aux examens d’ETO chez l’adulte et l’enfant : patients > 2,5 kg
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Specifications
Specifications
Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
  • 32
Voir toutes les caractéristiques
Specifications
Specifications
Technologie
  • Large bande
Nombre d’éléments
  • 32
Gamme de fréquences
  • 8 - 3 MHz
Type de sonde
  • Sectoriel
Champ d’acquisition
  • 90°
Applications
  • Adaptée aux examens d’ETO chez l’adulte et l’enfant : patients > 2,5 kg
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
  • Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.