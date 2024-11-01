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Sacoche de transport Lumify

Sacoche de transport sur mesure

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La sacoche Lumify est conçue pour être légère, confortable et facilement nettoyable, vous permettant d’apporter Lumify dans tous vos déplacements.

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Caractéristiques
Sacoche Lumify

Sacoche

Conçue pour contenir : sonde, câble USB, appareil jusqu’à 10 pouces, gel

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