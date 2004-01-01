Termes recherchés

Dual IBP adapter

Accessoires de pression invasive

L’adaptateur de pression invasive double est une solution économique qui facilite la surveillance de la pression invasive double via une seule fiche sur le moniteur patient. Cet adaptateur simple et efficace réduit l’encombrement du moniteur de chevet, tout en

Caractéristiques
Une solution économique de surveillance de la pression invasive

Deux mesures, une connectique

L’adaptateur de pression invasive double vous permet d’effectuer deux mesures de pression invasive en utilisant un même connecteur de pression sur le moniteur patient, ce qui offre une approche optimisée et économique de la surveillance de la pression invasive double.

Soyez prêts

Pression invasive double à portée de main

Dans les situations cliniques critiques, il est essentiel d’agir rapidement. En sachant qu’un adaptateur de pression invasive double est disponible dans la zone de soins immédiate, vos équipes de soins ont l’esprit plus tranquille, car si plusieurs mesures de pression invasive sont nécessaires, l’outil dont elles ont besoin est à portée de main.

Réduisez l’encombrement dû aux câbles au chevet du patient

Réduisez l’encombrement

Grâce à l’adaptateur de pression invasive double, vous n’avez pas besoin de câbles supplémentaires pour la surveillance de la pression invasive. Vous pouvez ainsi mieux contrôler l’encombrement des moniteurs de chevet.

Bénéficiez d’une grande compatibilité

Compatible avec les moniteurs de chevet IntelliVue équipés de la surveillance de la pression invasive

L’adaptateur de pression invasive double peut être utilisé avec tous les consommables de pression invasive compatibles avec les moniteurs de chevet Philips IntelliVue.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Pression invasive
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient ou multipatient
  • Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Produit sans caoutchouc ni latex naturel susceptible d’entrer en contact avec des parties du corps.
Type de patient
  • Adulte, nourrisson, enfant et nouveau-né, sans restriction de poids
Conditionnement
  • 1 câble
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 867030, 867033, 867036, 867039, 867040, 867041
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
